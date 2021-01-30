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تدمير مسيرة مفخخة فوق اليمن أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي
اليمن والحوثي

تدمير مسيرة مفخخة فوق اليمن أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف أكد اتخاذه الإجراءات اللازمة لتدمير قدرات الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأكد التحالف مراراً استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

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وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت السبت الماضي صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في 15 يناير الحالي اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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