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برلين ولندن وباريس: قصف مطار أبها انتهاك للقانون الدولي

A photo of the remains of the wreckage of one of the drones that targeted Saudi Arabia's Abha airport. (Supplied)
طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها
اليمن والحوثي

برلين ولندن وباريس: قصف مطار أبها انتهاك للقانون الدولي

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تؤكد دعمها والتزامها الراسخ بأمن السعودية وسلامة أراضيها

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دبي – العربية.نت

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دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، الخميس، الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، الأربعاء.

وأكدت أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي" الذي يحمي المناطق المدنية.

وقالت وزارات خارجية الدول الثلاث في البيان، إنها وإذ "تدين بشدة" الهجوم على مطار أبها، تشدد على أن "الهجمات المستمرة من هذا النوع، والتي تستهدف خصوصاً مناطق مدنية في انتهاك للقانون الدولي، توضح خطورة التهديد الذي يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة".

الطائرة المدنية في مطار أبها التي طالها الهجوم الحوثي
الطائرة المدنية في مطار أبها التي طالها الهجوم الحوثي

وأكدت برلين ولندن وباريس دعمها والتزامها "الراسخ" بأمن السعودية وسلامة أراضيها. وشدد البيان على أن "الاعتداءات الحوثية تقوض الاستقرار في المنطقة".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
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في سياق متصل، أكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الخميس، على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم العنيفة ضد السعودية فوراً.

وشدد الوزير على دعم بريطانيا الثابت لأمن الأراضي السعودية، كما أدان وزير الخارجية اعتداء الحوثيين الذي أصاب طائرة مدنية سعودية.

وقال راب في تغريدة على تويتر "نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها. يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة. بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية".

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