.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: اعتراض مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه خميس مشيط

مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي
مسيرة حوثية أطلقت تجاهه الأراضي السعودية - أرشيفية

التحالف: اعتراض مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه خميس مشيط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وزراء الداخلية العرب: نقف مع السعودية ضد اعتداءات الحوثي السعودية اليمن والحوثي وزراء الداخلية العرب: نقف مع السعودية ضد اعتداءات الحوثي

وقال: "ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين في محاولاتها الإرهابية".

كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

هجوم إرهابي على مطار أبها

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها بمسيرة إيرانية الصنع، مؤكداً أن حريقا طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

حطام مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها - أرشيفية
حطام مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها - أرشيفية

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية". وغرد عبر حسابه على تويتر: "السعودية شريك أمني مهم"، مشدداً على موقف الإدارة الأميركية من الوصول إلى "تسوية سياسية للنزاع في اليمن".

ودانت دول عربية وغربية الهجوم، وأصدرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيان مشترك، الخميس، دانت فيه الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، مؤكدة أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي" الذي يحمي المناطق المدنية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬ ‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬
22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية 22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية
البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف "كورال بلوم"
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها
اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية  اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية 
السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد