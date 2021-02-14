التحالف: اعتراض مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وقال: "ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين في محاولاتها الإرهابية".

كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

هجوم إرهابي على مطار أبها

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها بمسيرة إيرانية الصنع، مؤكداً أن حريقا طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية". وغرد عبر حسابه على تويتر: "السعودية شريك أمني مهم"، مشدداً على موقف الإدارة الأميركية من الوصول إلى "تسوية سياسية للنزاع في اليمن".

ودانت دول عربية وغربية الهجوم، وأصدرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيان مشترك، الخميس، دانت فيه الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، مؤكدة أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي" الذي يحمي المناطق المدنية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.