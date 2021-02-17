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الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة

مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.

وأضاف التحالف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل "جريمة حرب"، وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.

وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

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وكان تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية مؤخراً قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بالقوانين الدولية.

كما شدد المجلس خلال جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن.

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