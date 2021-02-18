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مشاهد لا تصدق من السعودية.. ثلوج على أسنام الجمال

ثلوج على ظهور الجمال في تبوك

مشاهد لا تصدق من السعودية.. ثلوج على أسنام الجمال

في تبوك.. مشاهد غير اعتيادية تجمع بين سفينة الصحراء وبياض الثلج

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دبي - العربية.نت

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تتعرض كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن إلى منخفض جوي عملاق، وعاصفة ثلجية وصل تأثيرها إلى السعودية.

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وأطلق على العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام اسم "جويس"، وتعتبر الأقوى منذ عدة سنوات مسحوبة بأمطار غزيرة مع برق ورعد وتساقط برد وحدوث سيول وثلوج قد تصل إلى 1100 متر.

ففي مشاهد غير اعتيادية تجمع بين سفينة الصحراء وبياض الثلج، غطى الزائر الأبيض ظهور الجمال في شرق غرب تبوك.

وأظهر فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلوج تسقط بغزارة فجر اليوم الخميس في شمال المملكة، فيما كانت الجمال تبرك وهي مغطاة بطبقات من البياض.

كما أظهر مقطع مصور آخر، تساقطا كثيفا للثلوج على مركز علقان شمال غرب تبوك.

هذا وستستمر العاصفة "جويس" المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح حتى يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق، كشف خبير الطقس حسن كراني، على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن هطول الثلوج على المناطق الشمالية الغربية في المملكة وسواحلها والحدود الشمالية ابتداءً من الأربعاء المقبل.

كما أوضح أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً طريف والقريات، إلى جانب جمهورية مصر، بعد تحرك ملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوباً، داعياً الجميع إلى ارتداء الملابس الشتوية في ظل تلك الموجة لتجنب التيار البارد.

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