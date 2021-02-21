موجة باردة تجتاح غرب السعودية في هذا التوقيت

توقع خبير الطقس السعودي صالح الشيخي، عبور موجة باردة على المنطقة الغربية تسجل معها تدنيًا في درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 13 درجة في مكة المكرمة.

وقال الشيخي في سلسلة تغريدات: نظرة فيما يخص توقعات الحالة القادمة للمنطقة الغربية وما يليها وهي كالتالي، تبدأ حالة عدم استقرار جوي يوم الثلاثاء القادم 23 فبراير 2021، ومن أهم الظواهر الجوية التي تؤثر على المنطقة هي هطولات مطرية ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة مع حبات البرد، وتكون أفضليتها على مرتفعات الطائف، وما وقع جنوب تشمل منحدراته الغربية نواحي شرق‎ مكة وجنوب شرقها وما وقع جنوب، وكذلك الفرص جيدة بشكل أقل كلما اتجهنا شرق تلك المرتفعات.

وأضاف: لا أتوقع بهذه التقلبات حدوث ما يستدعي البقاء بالمنزل وعدم التنزه سوى ارتفاع الأمواج بالسواحل، ولكن بشكل أقل من الحالة السابقة بسواحل جدة، وكذلك يُتوقع ارتفاع ملحوظ للأمواج بسواحل جنوب ‎جدة نواحي ‎الشعيبة؛ كما يتوقع عبور موجة باردة مصاحبة لهذه الحالة تؤثر بشكل ملحوظ بانخفاض درجات الحرارة الصغرى فجرًا على المنطقة من الثلاثاء 23 فبراير 2021 حتى صباح ‎الجمعة 26 فبراير 2021، ثم يلي ذلك استمرار الطقس المعتدل إلى بارد الذي نعيشه اليوم بشكل متفاوت ويتبقى على فصل ‎الربيع 30 يومًا.

وعن توقعات درجات الحرارة الصغرى فجرًا من الثلاثاء إلى ‎الجمعة لبعض مدن المنطقة، جاءت على النحو الآتي بحسب "الشيخي"؛ (مكة 13) و(جدة 16) و(الطائف 7)، و(الشفا 4) و(الهدا 5)، و(رابغ 16)، و(الليث 20)، و(دوقة 21)، و(القنفذة 22) و(أضم 19) و(تربة 9).

فيما أطلق خبير الطقس عبد العزيز المسند على الحالة الجوية اسم الحالة الممطرة "11"، وقال في تغريده على حسابه في "توتر"، إنها مستمرة ومن المتوقع أجواء تميل للبرودة نهاراً وباردة ليلاً على معظم السعودية خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الأحد 7/9 حتى صباح الاثنين 1442/7/10هـ، وأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والكويت وقطر.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، والمنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.