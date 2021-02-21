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هكذا عزز كأس السعودية 2021.. تفاصيل الموروث الثقافي

فروسية السعودية

هكذا عزز كأس السعودية 2021.. تفاصيل الموروث الثقافي

غردت وزارة الثقافة على حسابها الرسمي في "تويتر": "من موطن الفرسان والفروسية.. تتألق الثقافة وتحضر الفنون في #كأس_السعودية"

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العربية.نت - غيداء خالد

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أكدت وزارة الثقافة السعودية على تعزيز الموروث الثقافي، خلال سباق كأس السعودية العالمي للخيل، والذي شهدته الرياض أمس بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض على مدار يومين، حيث غردت وزارة الثقافة على حسابها الرسمي في "تويتر": "من موطن الفرسان والفروسية.. تتألق الثقافة وتحضر الفنون في #كأس_السعودية".

وبدأت الفعاليات بتزيين صهوة الخيول على قماش بهوية الخط العربي، صمم ليوضع أسفل السروج، وضم أرض الميدان حرفا يدوية تحاكي الموروث الثقافي منها "حياكة السدو" الذي يعد ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.

وخارج المضمار واكبت "فنون بصرية" الحدث، وأحيته معزوفة خاصة بنادي سباق الخيل بدءا من لحظة التأهب والاستعداد، مروراً بالمشاعر المختلطة في رحلة السباق، وختاماً بلحظات الفوز والانتصار.

إلى ذلك، وتزامنا مع سباق كأس السعودية العالمي للخيل، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر"، صورا تاريخية لملوك السعودية حين ممارستهم ركوب الخيل، وظهرت صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وھو يمتطي أحد الخیول العربية الأصيلة في الصحراء ويمارس ھواية الفروسیة.

كما نشرت الدارة صورة لخيل "طرفة" وهي أحد خيول المؤسس الملك عبدالعزيز والتي أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة عام 1926.

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