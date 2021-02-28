.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي

آثار الصاروخ الحوثي

صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت صور من منزل مواطن سعودي بحي سكني في مدينة الرياض، تعرضه لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة، السبت.

ونشرت وكالة الأمباء السعودية تلك الصورة، مؤكدة أن الميليشيا تتحمل مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، لافتة إلى هذه الأعمال العدائية تصنف بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

آثار الصاروخ الحوثي بمنزل في الرياض
آثار الصاروخ الحوثي بمنزل في الرياض

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت باكر صباح اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

آثار الصاروخ الحوثي
آثار الصاروخ الحوثي

كما أكد في بيان، أن الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات "المفخخة".

إلى ذلك، شدد على أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تصدت وأحبطت تلك التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات ومن ثم متابعتها وتدميرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق نحو الرياض
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح
صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر
السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن السعودية.. بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مدن
قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي قصة البشت الحساوي الأغلى في العالم.. خياط سعودي يروي

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد