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سقوط مقذوف حوثي تجاه إحدى القرى الحدودية في جازان

من "واس"

سقوط مقذوف حوثي تجاه إحدى القرى الحدودية في جازان

الدفاع المدني: إصابة 5 مدنيين نتيجة سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

من "واس"
من "واس"

وقال الغامدي إن بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من "واس"
من "واس"

كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

من "واس"
من "واس"
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