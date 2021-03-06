رئيس وزراء ماليزيا: زيارتي للسعودية ذات أهمية كبيرة

أكد رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، أن زيارته للسعودية ذات أهمية كبيرة حيث ستجري خلالها مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف تعاون جديد في مجال التجارة والاستثمار والشؤون الإسلامية، في مسعى لتعزيز مستوى العلاقات الجيدة الموجودة إلى مستوى أعلى.

ووصل رئيس الوزراء إلى جدة، اليوم السبت، لأداء مناسك العمرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية.

ويزور رئيس الوزراء أيضا المدينة المنورة قبل بدء برنامج الزيارة الرسمي يوم الثلاثاء القادم، مضيفة أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.