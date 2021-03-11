ضبط 725 شهادة "هندسية" مزورة وإيقاع 2000 مخالفة في 2020

كشفت "الهيئة السعودية للمهندسين" أنه في عام 2020 تم اكتشاف 725 شهادة مزورة، هندسية وفنية، وإيقاع أكثر من 2000 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية، كما تم ضبط أكثر من 16887 شهادة غير معترف بها.

وفي هذا السياق، أوضح أمين عام "الهيئة السعودية للمهندسين" المهندس فرحان الشمري، في حديث مع "العربية.نت"، أن عدد المكاتب الهندسية في السعودية بلغ 2614 مكتباً هندسياً تتوزع في جميع مناطق البلاد البالغة 13 منطقة. وتحظى منطقة الرياض بالعدد الأكبر من تلك المكاتب مع 934 مكتب، يليها منطقة مكة المكرمة مع 682 مكتب، ثم المنطقة الشرقية بـ373 مكتب، بينما تضم منطقة الحدود الشمالية أقل عدد للمكاتب الهندسية (16 مكتب هندسي). وتتوزع بقية المكاتب على جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة في العام الماضي 2020 بلغ 13465 مهندس سعودي، أما عدد الشركات الهندسية فقد بلغ 297 شركة تمارس أعمالها في أغلب المناطق. وبيّن أن إجمالي عدد المهندسين المسجلين في الهيئة بلغ 186457 مهندساً من جنسيات مختلفة، كما بلغ عدد الفنيين المسجلين في الهيئة 162410 فنيين من جنسيات مختلفة أيضاً.

وأشار الشمري إلى أن الهيئة أوقعت أكثر من 2000 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على عدد من القطاعات والمؤسسات المشغلة للممارسين المهنيين.

وضمن مساعي الهيئة لضبط نظام المزاولة ولائحته التنفيذية، تم تنفيذ 147 زيارة تفتيشية لقطاعات مختلفة تم فيها ضبط مخالفات عديدة رصدها مآمير الضبط ورفعوا بها ملفات لإحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام. ويهدف ذلك لوضع حد للممارسات غير النظامية، عبر عقوبات متدرجة وبحد أدنى وأعلى للتعامل مع كل مخالفة بما تستحق ووفق اللوائح المعمول بها والمقرة في النظام، من أجل حماية المهنة وتعزيز الممارسة المهنية المسؤولة.

وكشف الأمين العام بأن نظام مزاولة المهنة يحتوي على عقوبات بغرامات لا تزيد على مليون ريال في عدد من المخالفات، كما أن لدى الهيئة لجنة تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق نظام المزاولة المهنية. ويحق للجنة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو حتى شطب الاعتماد المهني أو إلغاء الترخيص.

وأضاف أن الهيئة ضبطت أكثر من 16887 شهادة غير معترف بها، ومنها شهادات من جامعات وكليات وهمية، في عام 2020 قدمها وافدون يعملون في مناطق ومدن المملكة. وأوضح أن الهيئة رفضت تلك الوثائق لأسباب عدة منها أن المؤهلات لا تنطبق على الشروط التي تطلبها الهيئة، أو لعدم انطباق الشروط الخاصة للتسجيل في الهيئة، كذلك عدم إكمال البعض مدة الخبرة المطلوبة (خمس سنوات) للعمل في المملكة للمهندسين، وتقديم البعض شهادات فنية لا ينطبق عليها شروط التسجيل، إضافة إلى تقديم الكثير منهم شهادات لدورات تدريبية قصيرة غير معتمدة ومن جهات غير معتمدة في المؤسسات الأكاديمية. كما كشف عن ضبط الهيئة 725 شهادة مزورة، منها 31 شهادة هندسية و70 شهادة أخصائي هندسي و624 شهادة فنية، قدمها وافدون من مختلف الجنسيات.

يذكر أن "هيئة المهندسين السعودية" كانت قد حذّرت المنشآت العاملة في المجال الهندسي من ممارسة أي مخالفات، مؤكدةً ضرورة الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية ومعايير مزاولة المهن الهندسية، مع أهمية اتباع الأنظمة والقوانين في مزاولة المهن الهندسية بجميع تخصصاتها من جميع المهندسين ومساعديهم والفنيين. ودعت الجهات المختلفة للتقيد بذلك، وذلك بناءً على المادة 16 من نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي يلزم جميع المهندسين ومساعديهم بالتسجيل مهنياً لدى الهيئة، وذلك لحماية العمل المهني والهندسي في السعودية.