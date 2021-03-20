التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، في السعودية.

وأضاف أن الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين.

كما شدد على أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

إدانات دولية

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وأمس الجمعة، أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة.

فيما دانت الولايات المتحدة الهجوم، واصفة إياه بمحاولة "إعاقة إمدادات النفط العالمية". وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر الصحافيين "ندين بشدة الهجمات على منشآت أرامكو السعودية".

كما أعربت عن "القلق العميق في واشنطن حيال وتيرة الهجمات الحوثية المتكررة، مؤكدة أن هذا السلوك يكشف عن عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، من قبل الميليشيات.