.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، في السعودية.

وأضاف أن الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين.

إدانة أميركية أوروبية لهجمات الحوثي على مأرب والسعودية اليمن اليمن والحوثي إدانة أميركية أوروبية لهجمات الحوثي على مأرب والسعودية

كما شدد على أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

إدانات دولية

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وأمس الجمعة، أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة.

فيما دانت الولايات المتحدة الهجوم، واصفة إياه بمحاولة "إعاقة إمدادات النفط العالمية". وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر الصحافيين "ندين بشدة الهجمات على منشآت أرامكو السعودية".

كما أعربت عن "القلق العميق في واشنطن حيال وتيرة الهجمات الحوثية المتكررة، مؤكدة أن هذا السلوك يكشف عن عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، من قبل الميليشيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد