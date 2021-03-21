مناورات بحرية مشتركة بين السعودية والسودان في جدة

انطلقت، الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية في الأسطول الغربي، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن/يحيى بن محمد العسيري، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري أن مناورات التمرين تهدف إلى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مع مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ومجموعة الطيران البحري ومجموعة سفن الإسناد ومجموعة الزوارق بالأسطول الغربي.

وأضاف أن المناورات تشمل تطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين البحرية السعودية والبحرية السودانية لضمان حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر. وتمتد المناورات حتى يوم الخميس القادم.