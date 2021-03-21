.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مناورات بحرية مشتركة بين السعودية والسودان في جدة

من انطلاق المناورات المشتركة بين السعودية والسودان
من انطلاق المناورات المشتركة بين السعودية والسودان

مناورات بحرية مشتركة بين السعودية والسودان في جدة

المناورات تسعى لضمان حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت، الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية في الأسطول الغربي، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن/يحيى بن محمد العسيري، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري أن مناورات التمرين تهدف إلى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مع مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ومجموعة الطيران البحري ومجموعة سفن الإسناد ومجموعة الزوارق بالأسطول الغربي.

وأضاف أن المناورات تشمل تطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين البحرية السعودية والبحرية السودانية لضمان حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر. وتمتد المناورات حتى يوم الخميس القادم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

تقييم جديد يضع السعودي سادس أقوى 10 جيوش بالعالم تقييم جديد يضع السعودي سادس أقوى 10 جيوش بالعالم
لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
وزير الحج والعمرة السعودية يتفقد مراكز استقبال المعتمرين  وزير الحج والعمرة السعودية يتفقد مراكز استقبال المعتمرين 
سعودي يفدي والد صديقه بحياته.. إليك التفاصيل سعودي يفدي والد صديقه بحياته.. إليك التفاصيل
عُمان ترحب بمبادرة السعودية.. للتسوية في اليمن عُمان ترحب بمبادرة السعودية.. للتسوية في اليمن

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد