.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن ترحب بمبادرة السعودية وتدعو للعودة للتفاوض باليمن

US President Joe Biden speaks about foreign policy at the State Department in Washington, DC, on February 4, 2021. Biden said the US will confront 'authoritarianism' of China and Russia.
شعار وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

واشنطن ترحب بمبادرة السعودية وتدعو للعودة للتفاوض باليمن

وزارة الخارجية الأميركية رحّبت بالتزام السعودية والحكومة اليمينة بوقف إطلاق النار

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بالمبادرة التي أطلقتها اليوم الاثنين السعودية للحل في اليمن.

ودعت "جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة".

وقال جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رداً على سؤال لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث: "نطلب من جميع الأطراف العودة للتفاوض عبر آلية الأمم المتحدة، ونرحب بالتزام السعودية والحكومة اليمينة بوقف إطلاق النار".

وبدوره، رحّب السيناتور الأميركي الجمهوري جيمس ريش بمبادرة السعودية للحل في اليمن.

وجاء في تغريدة لريش: "أرحب بعرض السعودية الجدي لإنهاء القتال في اليمن. هذا الأمر يعزز جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة".

السيناتور الأميركي جيمس ريش
السيناتور الأميركي جيمس ريش

واعتبر أن "على الحوثيين إثبات ما إذا كانوا هم وداعموهم الإيرانيون جادين في تحقيق سلام حقيقي".

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية. وقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم الاثنين
من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم الاثنين
بلينكن والدبيبة يؤكدان ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا سريعاً أميركا الأزمة الليبية بلينكن والدبيبة يؤكدان ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا سريعاً

كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو "ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني".

وأضافت: "نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة بلينكن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بأمن المملكة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

قبل أن تذهب

وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا
وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا

اكتشف المزيد