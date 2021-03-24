.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح

ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (فرانس برس)

غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح

"هجمات ميليشيا الحوثي تتعارض مع القانون الدولي وتحبط مساعي تحقيق السلام"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في تصريح خاص له مع "العربية/الحدث"، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأربعاء، على أن مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح، مجدداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في الدفاع عن نفسها.

الوزراء السعودي: مبادرة حل أزمة اليمن تمثل دعما جادا للسلام السعودية الوزراء السعودي: مبادرة حل أزمة اليمن تمثل دعما جادا للسلام

وشدد على أن هجمات ميليشيا الحوثي تتعارض مع القانون الدولي وتحبط مساعي تحقيق السلام.

كما أوضح أن الولايات المتحدة تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن، مشيراً إلى أنه من الضروري الضغط على إيران لتسهيل حل أزمة هناك.

إلى ذلك أعرب عن تفاؤله بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن.

على الأطراف الالتزام بوقف النار

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت رحبت، الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية للحل في اليمن، داعية جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة.

علما السعودية واليمن
علما السعودية واليمن

وكانت المملكة قد طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

ردود أفعال دولية مرحبة

كما توالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

من ميليشيا الحوثي في اليمن (فرانس برس)
من ميليشيا الحوثي في اليمن (فرانس برس)

كذلك، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن اليمن، مؤكدة في بيان، على أن ذلك هو ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وفق تعبيرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مدير الصحة الخليجي: ارتفاع حالات كورونا في السعودية طبيعي مدير الصحة الخليجي: ارتفاع حالات كورونا في السعودية طبيعي
وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان وصول طائرات القوات الجوية السعودية إلى جمهورية باكستان
الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج
التحالف: تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين التحالف: تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد