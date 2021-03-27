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الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا قطاري سوهاج

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الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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وقال الأمير محمد: "تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".

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