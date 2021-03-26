كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر

رصدت كاميرات مراقبة لحظة تصادم قطاري سوهاج في مصر اليوم الجمعة.

وكشف الفيديو لحظة التصادم التي صاحبها انفجار وركام هائل عند قرية الصوامعة بسوهاج.

وتوعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتسببين في حادث تصادم القطارين بسوهاج والذي أسفر عن 32 قتيلاً وعشرات الجرحى بعقاب رادع.

وقال في تدوينه له على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج"، مضيفاً أن "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

وتابع: "لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وتوعد الرئيس المتسببين في الحادث وقال إن "الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواهما، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة"، موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض لأسر الشهداء والضحايا.

وكان رئيس الوزراء المصري و5 من الوزراء قد توجهوا إلى سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث.

وقد توجه مصطفى مدبولي مع كلٍ من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي إلى سوهاج، لزيارة مصابي الحادث ومتابعة إجراءات التعامل معه.

وكلف مدبولي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.