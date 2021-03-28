التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية.

إلى ذلك، ذكر التحالف أن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي.

وأشار إلى أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان التحالف قد أعلن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

واعتبر التحالف أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما سبق تدمير الزورقين، إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.