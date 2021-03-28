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التحالف: تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين

زورق حوثي مفخخ
زورق حوثي مفخخ "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير زورقين مفخخين ومسيرتين مفخختين للحوثيين

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

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دبي _ العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

واعتبر التحالف أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقبل ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

سياسيا بدأ المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم لندركينغ، جولة خليجية ثالثة في أقل من شهرين على تعيينه.

وأفادت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن المبادرة السعودية تتصدر نقاشات تلك الجولة التي بدأت من مسقط وستشهد لقاءات متعددة مع الحكومة اليمنية في الرياض.

وبالتزامن، بحث كل من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس, آفاق السلام في اليمن.

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اللقاء الذي جرى في العاصمة العمانية مسقط بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لوقف الحرب وإحياء العملية السياسية، عبر المفاوضات بين جميع الأطراف، تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقال غريفثس "أجريت نقاشاً بنّاء في مسقط اليوم مع وزير الخارجية العماني حول آفاق السلام في اليمن". وأضاف: "شكرت وزير الخارجية العماني على دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة للجميع".

وكان غريفثس، استأنف اتصالاته ولقاءاته مع قيادات ميليشيا الحوثي، بعد توقف دام عدة أشهر.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان أصدره مساء الجمعة، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يقوم حاليا بزيارة إلى سلطنة عُمان.

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