واشنطن: استهداف الحوثي للسعودية استفزاز يهدف لإطالة الأزمة

دانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قيام الحوثيين في اليمن باستفزازات تعرض جهود السلام للخطر، بعدما استهدفت الميليشيا أعياناً مدنية في السعودية أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن "أفعال الحوثيين تعد استفزازاً واضحاً يهدف لإطالة أمد الأزمة" المستمرة منذ ست سنوات في اليمن.

ودانت بشدة استهداف الحوثيين محطة توزيع نفطية جنوب السعودية، مذكرةً بأن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من المبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الصراع في اليمن.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "الاعتداء الحوثي الأخير يأتي ضمن "حلقة استهداف إمدادات الطاقة العالمية وأمن المدنيين".

وأكدت أن الاعتداءات الحوثية "تهدد جهود وقف النار وتتزامن مع إجماع دولي للتهدئة" في اليمن.

ودعت الخارجية الأميركية جميع الأطراف للانخراط في المسار السياسي ودعم جهود المبعوثين الأممي مارتن غريفثس والأميركي تيم ليندركينغ.