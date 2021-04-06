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قصة معلم سعودي تقاعد.. واختار طريق الزراعة

قصة معلم سعودي تقاعد.. واختار طريق الزراعة

وزارة البيئة والمياه والزراعة احتفت فيه ونشرت قصته في فيديو على حسابها الرسمي في "تويتر"

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العربية.نت - نادية الفواز

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بعد مسيرة حافلة في التعليم، قرر معلم سعودي التقاعد، ليعود إلى مهنة أجداده في الزراعة، فاستطاع إنشاء 25 بيتاً محمياً في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

واحتفت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشرت قصته في فيديو على حسابها الرسمي في "تويتر".

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، قال "أ. يحيى طالبي" إنه عمل كمعلم للتربية الإسلامية، إلا أنه ورث مهنة الزراعة عن أجداده.

كما تابع: "في بداية مشواري الزراعي بدأت بعدد قليل من المحميات والمزروعات بهدف تأمين الخضراوات لأهالي المحافظة، حتى تطورت الفكرة وأصبح مشروعي مصدراً لمناطق السعودية، محملاً بأنواع الخضراوات والفواكه".

هكذا بدأت القصة!

إلى ذلك أضاف: "بدأت القصة مع شقيقي الذي لفت انتباهي إلى شح بعض الخضراوات في بعض المواسم، وارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة، لذا قررت الدخول إلى التجربة، والاستفادة من عمليات الإرشاد الزراعي التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حتى استطعت استغلال وقت الأجواء الحارة لإنشاء بيوت محمية والاستفادة من هذه التقنية".

وأبان: "المزرعة تنتج كافة الخضراوات، ويصل إنتاجها يومياً إلى 600 كلغم"، لافتاً إلى أنه يجري الآن دراسة المعوقات والسلبيات والعمل على تحسين كافة الأمور للتحسين وزيادة الإنتاج، مشيراً: "قمت الآن بتجربة زراعة 400 شجرة من المانغو و800 شجرة من الفل الجيزاني و400 نخلة".

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