مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً في العلا
الحفل الثالث للمغني الإيطالي في العلا جرى وسط حضور جماهيري محدود بسبب كورونا ومشاركات فنية متنوعة
أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، أمس الخميس، حفلاً غنائياً في العلا (شمال غربي السعودية) للمرة الثالثة.
مسرح الحفل كان في موقع الحِجْر الأثري بمحافظة العلا. وهذا المسرح شيده الأنباط في مملكة دادان قبل نحو 3000 عام، وهو أول موقع سعودي يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.
المايسترو المذهل @AndreaBocelli يستمتع بوقته مع @bocelli_matteo في #الحجر, أول موقع سعودي مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. #العلا #اكتشف_العلا pic.twitter.com/4QhRW1CMfZ— Experience AlUla | استكشف العلا (@ExperienceAlUla) April 8, 2021
ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.
يذكر أن بوتشيلي أقام حفلين في العلا في السابق، في مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.
واقتصر حضور حفل الخميس على 300 شخص فقط بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في السعودية للوقاية من كورونا.
وكان الفنان الإيطالي الستيني الكفيف محاطاً بفرقته الموسيقية في الهواء الطلق بين الجبال والنقوش الأثرية وأضواء خافتة.
ودعا بوتشيلي ابنته للغناء معه، ومجموعة من الموسيقيين من فرقة "الفيلهارمونية" العربية، وفنانين آخرين أمثال لورين ألريد، وابنه ماتيو بوتشيلي، والسوبرانو فرانشيسكا مايونتشي، مع الموسيقي يوجين كون.