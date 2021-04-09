.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً في العلا

سياحة السعودية

مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً في العلا

الحفل الثالث للمغني الإيطالي في العلا جرى وسط حضور جماهيري محدود بسبب كورونا ومشاركات فنية متنوعة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، أمس الخميس، حفلاً غنائياً في العلا (شمال غربي السعودية) للمرة الثالثة.

مسرح الحفل كان في موقع الحِجْر الأثري بمحافظة العلا. وهذا المسرح شيده الأنباط في مملكة دادان قبل نحو 3000 عام، وهو أول موقع سعودي يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.

ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

يذكر أن بوتشيلي أقام حفلين في العلا في السابق، في مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.

بوتشيلي يزور المواقع الأثرية في العلا
بوتشيلي يزور المواقع الأثرية في العلا
هيئة العلا تكشف موعد طرح مشروع مترو "رحلة عبر الزمن" اقتصاد اقتصاد السعودية هيئة العلا تكشف موعد طرح مشروع مترو "رحلة عبر الزمن"

واقتصر حضور حفل الخميس على 300 شخص فقط بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في السعودية للوقاية من كورونا.

وكان الفنان الإيطالي الستيني الكفيف محاطاً بفرقته الموسيقية في الهواء الطلق بين الجبال والنقوش الأثرية وأضواء خافتة.

ودعا بوتشيلي ابنته للغناء معه، ومجموعة من الموسيقيين من فرقة "الفيلهارمونية" العربية، وفنانين آخرين أمثال لورين ألريد، وابنه ماتيو بوتشيلي، والسوبرانو فرانشيسكا مايونتشي، مع الموسيقي يوجين كون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية
الأكثر قراءة
السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس  السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس 
التحالف يعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه السعودية التحالف يعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه السعودية
هكذا استعد الحرم المكي لآخر جمعة قبل رمضان هكذا استعد الحرم المكي لآخر جمعة قبل رمضان
خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني
في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد