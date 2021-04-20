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التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي
درون حوثية (أرشيفية)

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

الميليشيا الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة.

كما أوضح أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

إلى ذلك، أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أعلن قبل أيام، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة، و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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