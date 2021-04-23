السعودية: إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان 

#مكافحة_المخدرات تحبط محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، وتضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية @SaudiCustoms ، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان. #الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/o7NgQZ0Xrq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2021

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.