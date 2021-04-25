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الأمير محمد بن سلمان: نتمنى لتشاد السلام والاستقرار

A handout picture provided by the Saudi Royal Palace on December 24, 2020 shows Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attending by videoconference a meeting with Bahrain's Crown Prince of the Saudi-Bahraini Coordinating Council
الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية)

الأمير محمد بن سلمان: نتمنى لتشاد السلام والاستقرار

ولي العهد السعودي في اتصال مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد: نتمنى التوفيق للمجلس في العمل لتحقيق تطلعات الشعب التشادي

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دبي – العربية.نت

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً السبت، برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي.

الجنرال محمد إدريس ديبي
الجنرال محمد إدريس ديبي

وعّبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن خالص التعازي لرئيس المجلس ولشعب تشاد في وفاة إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته أعرب رئيس المجلس عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة.

إدريس ديبي
إدريس ديبي
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وتولّى السلطة في تشاد مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفي هذا الأسبوع.

وإدريس ديبي توفي، بحسب الرئاسة التشادية، الاثنين عن 68 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في مواجهة المتمردين.

وابنه محمد إدريس ديبي جنرال بأربع نجوم يبلغ من العمر 37 عاماً. ويتولى الآن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 14 من جنرالات الجيش.

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