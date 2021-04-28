البنتاغون: ملتزمون بدعم السعودية بوجه الاعتداءات المتصاعدة

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السعودية في وجه الاعتداءات المتزايدة التي تستهدفها.

وجاءت تصريحات المتحدثة القائدة البحرية جيسيكا ماكنولتي، لتوضح ما كان قد أدلى به جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون في وقت سابق من الثلاثاء.

وقالت ماكنولتي إن "السعودية تتعرض للتهديد انطلاقاً من اليمن ومن أماكن أخرى في المنطقة".

وأضافت: "هناك 150 اعتداء (على السعودية) انطلاقاً من اليمن منذ شهر يناير. وهذا يشكّل تصاعداً في عدد الاعتداءات مقارنةً مع السنة الماضية".

وأكدت أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتقديم الدعم للسعودية لزيادة قدراتها على الدفاع عن أراضيها بوجه هذه الاعتداءات".

وأوضحت أن الدعم يشمل "معلومات عن التهديدات للأراضي السعودية والإنذار المبكر حول اعتداءات تستهدف أراضيها، عندما تتوفّر".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، قد قال في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن السعودية "ما زالت تتعرض للتهديد" لكنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل، وذلك في تعليق على تدمير زورق مفخخ قبالة ينبع.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ينبع. وأضافت أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.