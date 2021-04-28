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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي
مسيرة حوثية سابقة تم اعتراضها فوق السعودية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترتكبها ميليشيا الحوثيين بمحاولة استهداف المدنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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اعترضت الدفاعات السعودية فجر الأربعاء طائرة مسيرة مفخخة أطلِقت باتجاه المملكة.

وتحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن عن انتهاكات "جسيمة" للقانون الدولي الإنساني ترتكبها مليشيا الحوثيين "بمحاولة استهداف المدنيين".

وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

مسيرة حوثية (أرشيفية)
مسيرة حوثية (أرشيفية)
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كما كان التحالف قد دمر ليل الخميس-الجمعة، 3 طائرات مسيرة حوثية أطلقت صوب السعودية.

وأكد التحالف حينها "صد وتدمير محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "إحباط محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

يذكر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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