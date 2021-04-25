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اعتراض مسيرة مفخخة حوثية باتجاه جنوب السعودية

صور أولية لمسيرة دمرها التحالف أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط
مسيرة حوثية تم اعتراضها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اعتراض مسيرة مفخخة حوثية باتجاه جنوب السعودية

التحالف أكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد دمر ليل الخميس-الجمعة، 3 طائرات مسيرة حوثية أطلقت صوب السعودية.

مسيرة حوثية سابقة تم اعتراضها في السعودية (أرشيفية)
مسيرة حوثية سابقة تم اعتراضها في السعودية (أرشيفية)

وأكد التحالف حينها "صد وتدمير محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "إحباط محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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وكان التحالف قد أعلن فجر الخميس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف حينها إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

يذكر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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