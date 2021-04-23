التحالف: تدمير 3 مسيرات حوثية أطلِقت باتجاه جنوب السعودية

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس-الجمعة، 3 طائرات مسيرة حوثية أطلقت صوب السعودية.

وأعلن التحالف أولاً أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. وأكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وبعدها بدقائق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة ثانية أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية، مؤكداً "صد وتدمير محاولات الميليشيا الحوثية استهداف المدنيبن والأعيان المدنية".

لاحقاً، أعلن التحالف أنه اعترض ودمّر طائرة بدون طيار مفخخة ثالثة أطلقت باتجاه جازان جنوب السعودية، مؤكداً "إحباط محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية". وتابع التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد أعلن فجر الخميس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما كان التحالف قد أعلن الثلاثاء اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.