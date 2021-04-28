محمد بن سلمان: دستورنا هو القرآن ولا مكان للفكر المتطرف بالسعودية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مطولة بثتها "العربية"، أن القرآن الكريم هو دستور السعودية، مشددا على عدم الالتزام بمدرسة أو شخص معين في تطبيق أحكام الدين.

كما أكد ولي العهد السعودي أنه لا مكان للفكر المتطرف في السعودية، وأن "الاجتهاد مفتوح للأبد ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين".

الأمير #محمد_بن_سلمان الاجتهاد مفتوح للأبد ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين#لقاء_ولي_العهد#العربية pic.twitter.com/h5VymQfwCm — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 27, 2021

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية في ظل وجود فكر متطرف.

كما أكد ولي العهد السعودي أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030، مستعرضا منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد بأن يكون لدينا رؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.

كما نفى وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، وقال: "لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية"، مؤكداً أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.