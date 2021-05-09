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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

الجيش اليمني يسقط مسيرة درون حوثية
مسيرة حوثية مدمرة
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

أكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، أن الدفاع الجوي قام باعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وقال التحالف، ليل الجمعة، إنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

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وأكد التحالف أن محاولة استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.

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