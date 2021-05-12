وزير الخارجية السعودي: ممارسات إسرائيل في القدس انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية في القدس وفرض السيادة عليها.

وأكد تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام.

مادة اعلانية

وشدد وزير الخارجية على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.