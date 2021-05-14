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السعودية: ندين الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

السعودية: ندين الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله يدعو لاستكمال جهود إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أدان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعمالها التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

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كما دعا إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك، مع دخول العنف يومه الخامس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تدعو للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 7 قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في حوادث منفصلة بالضفة، مضيفة أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات.

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