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السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج

السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج

الخارجية السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استنكرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

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وأعربت في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، " عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية".

كما أكدت أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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