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الصحة السعودية تكشف أسباب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا

السعودية كورونا
لقاح كورونا

الصحة السعودية تكشف أسباب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية الدكتورعبدالله عسيري: لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع

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الرياض - العربية.نت

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كشف وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية د.عبد الله عسيري، اليوم الجمعة، عن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: "هناك دول اعتمدت 3 أشهر بين الجرعتين، ودول 4 أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل".

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كما أكد أن الجرعة الثانية ليست شرطا للسفر الدولي عموماً، والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

من جهتها، ذكرت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في إجابة عن سؤال اشتراط المسافر لمن هو أقل من 15 عاماً أن يكون لديه تطبيق "توكلنا" مستقل"، مجيبة بأنه ممكن لمن هم أقل من عمر 15 أن يسجلوا بحساب مستقل على تطبيق "توكلنا".

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