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بريطانيا: السعودية تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

Britain's Foreign Secretary Dominic Raab. (Reuters)
وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب
حصري للعربية

بريطانيا: السعودية تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية دومينيك راب لـ "العربية": رؤية 2030 في السعودية جريئة وطموحة

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دبي - قناة العربية.نت

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أكدت الخارجية البريطانية، الاثنين، أن السعودية تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقالت في بيان "شراكتنا مع المملكة ممتدة ووثيقة"، مشيرة إلى مناقشة إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

كما أوضحت أن الوزير دومينيك راب بحث مع ولي العهد السعودي الوضع في اليمن.

وزير خارجية بريطانيا للعربية: التغيير كبير بالسعودية مع إصلاحات يقودها ولي العهد اقتصاد اقتصاد وزير خارجية بريطانيا للعربية: التغيير كبير بالسعودية مع إصلاحات يقودها ولي العهد

بدوره، أكد وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، الاثنين، في مقابلة مع "العربية"، أن بريطانيا والسعودية تواجهان تحديات مشتركة من بينها إيران، مضيفاً "نواجه مع السعودية تحديات جديدة تتعلق بالأمن".

وقال "نعمل على محاسبة إيران على سلوكياتها المزعزعة للاستقرار"، مشدداً على أن إيران يجب أن لا تحصل أبداً على قدرات عسكرية نووية

وتطرق أيضاً للأزمة اليمنية قائلاً "نأسف للهجمات الحوثية على المدنيين".

كما أضاف "يجب الضغط على الحوثيين بشدة لدفعهم إلى التفاوض"، محملاً الميليشيات الانقلابية مسؤولية الهجوم الأخير على المدنيين في مأرب.

رؤية جريئة وطموحة

وأيضاً أشاد بالرؤية السعودية وقال إن رؤية 2030 في السعودية جريئة وطموحة.

وأضاف "التغيير كبير في المملكة مع الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، بحث في مكتبه بنيوم، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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