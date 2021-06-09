.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

 النيابة السعودية: يحظر إفشاء المعلومات الداخلية لتداول ورقة مالية

النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية: يحظر إفشاء المعلومات الداخلية لتداول ورقة مالية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شددت النيابة العامة السعودية أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية، تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقاً لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

وأبانت النيابة على منصتها التواصلية في "تويتر": يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وتابعت: يُقصد بالمعلومات الداخلية، المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية، أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
سعودي يوثق جماليات مآذن المدينة المنورة.. لهذا السبب سعودي يوثق جماليات مآذن المدينة المنورة.. لهذا السبب
ورم بالرأس يرقد المخرج السعودي الجاسر على السرير الأبيض ورم بالرأس يرقد المخرج السعودي الجاسر على السرير الأبيض
سعودي يحتفظ بقطعة تراثية عمرها 300 عام سعودي يحتفظ بقطعة تراثية عمرها 300 عام
خالد بن سلمان: بحثت مع وزير خارجية بريطانيا التهديدات المشتركة خالد بن سلمان: بحثت مع وزير خارجية بريطانيا التهديدات المشتركة
هكذا واكبت السعودية التطور التقني في حفظ الوثائق والمصادر التاريخية هكذا واكبت السعودية التطور التقني في حفظ الوثائق والمصادر التاريخية
إنطلاق مناورات إنطلاق مناورات "مخالب الصقر 4 " بين القوات السعودية والأميركية 
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد