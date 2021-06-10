السعودية تقود جهوداً دولية في مكافحة "العمى" حول العالم

أعلن الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور عبد العزيز الراجحي، أن السعودية اليوم تعتبر من أهم الدول الرائدة في مجال مكافحة العمى عالمياً، نظراً لكونها الدولة الأبرز التي قدمت عديد المجهودات في سبيل موافقة الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية في عام 2006م على إدخال مكافحة العمى ضمن خططها الاستراتيجية.

وقال في حديثه لـ"العربية.نت": هناك خطط مستقبلية قادمة تدار تفاصيلها خلال هذه الفترة حيث سيتم على إثرها توقيع عقد شراكة ما بين المكتب الإقليمي لشرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى (IAPB)، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بغرض تكوين جبهة موحدة للعمل في الدول الأعضاء في المنظمة العالمية، مع تكريس أهمية رفع مستوى الخدمات الطبية للعيون؛ التي تقدم في الدول الفقيرة إضافة إلى تطوير التعليم الطبي، وأيضاً توفير خدمات علاجية مميزة من خلال مستشفى الملك خالد التخصصي تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

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وكالة مكافحة العمى

يذكر أن الوكالة الدولية لمكافحة العمى الشريك لمنظمة الصحة العالمية أعلنت في الشهر الماضي عن انتخاب الدكتور عبد العزيز الراجحي رئيساً لإقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى (IAPB) ويتبعه 22 دولة.

ويأتي تعيين الوكالة الدولية لمكافحة العمى للدكتور عبدالعزيز الراجحي تقديراً لدوره الريادي في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص؛ حيث عمل نائبًا لرئيس المجلس الدولي لطب العيون (ICO)، ورئيساً تنفيذياً مشاركًا لإقليم شرق المتوسط بالوكالة الدولية لمكافحة العمى، ورئيسًا لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون (MEACO)، وعضواً في مجلس أمناء الوكالة الدولية لمكافحة العمى، وأميناً عاماً للجنة الوطنية لمكافحة العمى بالمملكة.

كما ساهم في إنشاء وإدارة الجمعية الدولية "اتحاد مكافحة العمى"، إضافة إلى تطوير منظمات طب العيون الإقليمية والدولية، وقاد الجهود الدولية لمنح الأولوية للوقاية من العمى في خطط واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية، والتي نتج عنها إضافة رعاية العين إلى جداول أعمال برامج الصحة الوطنية والعالمية، وشكلت جهود الراجحي أساسا للتغييرات الرئيسة في النهوض بصحة العين، وحصل أيضاً على عدد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال القيادة والإنجاز العلمي ورعاية العيون.