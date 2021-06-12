.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالتفاصيل.. هذه آلية تسجيل الحجاج من داخل السعودية

الحج الحجاج

بالتفاصيل.. هذه آلية تسجيل الحجاج من داخل السعودية

التسجيل غداً الأحد ابتداءً من الساعة 1:00 مساء، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء القادم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل لأداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 1:00 مساء غدا الأحد، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة القادم 18 يونيو الموافق 15 ذو القعدة.

وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج السعودية وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج

من جانبه، أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد السميح، خلال حديثه إلى "العربية.نت"، أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا، إلا أن السعودية سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن حفاظاً على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، فهناك 175 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.

وقال: تحرص السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان، خصوصًا خلال جائحة فيروس كورونا، فالسعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.

60 ألف حاج

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
الأكثر قراءة
السعودية: قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين السعودية: قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين
وفاة مستشار الملوك لـ 43 عاما.. تعرفوا إلى الشيخ الشثري وفاة مستشار الملوك لـ 43 عاما.. تعرفوا إلى الشيخ الشثري
مودرنا: اتفاق مع تبوك للأدوية على توزيع لقاحاتنا بالسعودية مودرنا: اتفاق مع تبوك للأدوية على توزيع لقاحاتنا بالسعودية
السعودية.. موعد تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس السعودية.. موعد تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس
المخرج السعودي عمر الجاسر يكشف تفاصيل حالته الصحية المخرج السعودي عمر الجاسر يكشف تفاصيل حالته الصحية
54 نوعاً من الأفاعي بالسعودية.. وتحذير من تزايد نشاطها صيفاً 54 نوعاً من الأفاعي بالسعودية.. وتحذير من تزايد نشاطها صيفاً
قبل أن تذهب
نجل القذافي يعود للمشهد السياسي.. كيف؟
نجل القذافي يعود للمشهد السياسي.. كيف؟
اكتشف المزيد