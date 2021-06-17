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السعودية تجدد التحذير من التبرع للجهات الخارجية المجهولة 

أمن الدولة السعودية
شعار رئاسة أمن الدولة

السعودية تجدد التحذير من التبرع للجهات الخارجية المجهولة

رئاسة أمن الدولة: التبرع للجهات الخارجية المجهولة التي تدعو للمساهمة في العمل الخيري خارج السعودية يعرّض المتبرع للمساءلة

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العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

جددت رئاسة أمن الدولة في السعودية التحذير من التبرع للجهات الخارجية المجهولة، مؤكدةً عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن التبرع للجهات الخارجية المجهولة التي تدعو للمساهمة في العمل الخيري خارج السعودية قد يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

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وكانت الرئاسة قد دعت في وقت سابق إلى تقديم التبرعات والأعمال الخيرية داخلياً وخارجياً عن طريق الجهات الرسمية المعتمدة، وعن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة. وكانت رئاسة أمن الدولة قد حذرت من التبرع عبر الجهات غير الرسمية أو غير المُعتمدة، وذلك تعزيزاً لسلامة العمل الخيري.

وأوضحت أن التبرع عبر الجهات والمنصات المُعتمدة يُساهم في تعزيز الموثوقية، وتفعيل الطرق الآمنة للتبرع. كما حذرت الرئاسة من رسائل لجهات خارجیة مجهولة تقوم بإنشاء مواقع إلكترونية وتدعو لجمع أموال أو تبرعات للمساهمة في العمل الخیري خارج السعودية.

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