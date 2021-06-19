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التحالف: اعتراض مسيّرات الحوثي المفخخة فوق الأجواء اليمنية

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض مسيّرات الحوثي المفخخة فوق الأجواء اليمنية

التحالف يعلن اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية، مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

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