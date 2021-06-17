.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

سقوط مسيرة حوثية في عسير الأحد الماضي (أرشيفية)
سقوط مسيرة حوثية في عسير الأحد الماضي (أرشيفية)
الاتحاد الأوروبي: السعودية شريك مهم بتعزيز جهود السلام بالشرق الأوسط السعودية خاص الاتحاد الأوروبي: السعودية شريك مهم بتعزيز جهود السلام بالشرق الأوسط

وكان التحالف قد أعلن الاثنين الماضي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

والأحد الماضي صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
الأكثر قراءة
عشق قديم.. سعودي يلجأ لزراعة المانجو و3 أطنان يومياً عشق قديم.. سعودي يلجأ لزراعة المانجو و3 أطنان يومياً
جديد حالة الفنان خالد سامي.. زوجته جديد حالة الفنان خالد سامي.. زوجته "سمعني وأمسك يدي"
مجلس الوزراء السعودي يوافق على حزمة من القرارات مجلس الوزراء السعودي يوافق على حزمة من القرارات
لهذا دمجت المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية؟ لهذا دمجت المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية؟
بيان سعودي أميركي يدعم مبادرتي السعودية والشرق الأوسط الأخضر بيان سعودي أميركي يدعم مبادرتي السعودية والشرق الأوسط الأخضر
السعودية.. ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية السعودية.. ضبط 41 ألف مخالفة ضريبية
قبل أن تذهب
ترقب بأسواق النفط قبل انتخابات إيران
ترقب بأسواق النفط قبل انتخابات إيران
اكتشف المزيد