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السعودية.. اعتراض 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه الجنوب

الدفاعات السعودية
من الدفاعات السعودية

السعودية.. اعتراض 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه الجنوب

قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، السبت، اعتراض 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية التحالف: اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات المعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكان التحالف قد أعلن الجمعة، اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأضاف في بيان، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر الجمعة، ولافتاً إلى أن استمرار هجمات ميليشيات الحوثي بهذه الطريقة هو تعمد منها لاستهداف المدنيين.

من الدفاعات الجوية السعودية
من الدفاعات الجوية السعودية

فبركات لانتصارات وهمية

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد لـ"العربية"، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيا تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

عناصر من الجيش اليمني (فرانس برس)
عناصر من الجيش اليمني (فرانس برس)

وتابع أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

كما أوضح أن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة.

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