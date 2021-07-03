الحج والعمرة: الهوية البصرية الجديدة بانتظار حجاج هذا العام

أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد، الجمعة، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الراهنة على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن "منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة".

وأضاف هشام سعيد أن سيتم تحديد أربع ألوان رئيسية لعمليات التنظيم والمخيمات في المشاعر المقدسة وبالقرب من منشأة الجمرات. كما سيتم ربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف التي ستكون بدورها مرتبطة بجداول التفويج في كامل رحلة الحج. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم وتطوير تجربة ضيف الرحمن وإثراء تجربتهم.

مادة اعلانية

على صعيد متصل، أكملت وزارة الحج والعمرة منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن إيفاءً بمستهدفات رؤية المملكة 2030. وجاء ذلك إثر الانتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت على البنود التأسيسية التي حددتها الوزارة.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة نهضت بهذا القطاع من خلال "تحويل هذه المؤسسات المستندة على تاريخ طويل في خدمة ضيوف الرحمن إلى شركات مساهمة" وذلك بمشاركة واسعة من المساهمين، وبتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد على "التركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خبرات تخصصية تسهم في رفع مستوى الحوكمة للشركات".

وأضاف أن "البنود المصوَّت عليها في الجمعيات التأسيسية الأولى شملت التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقاً لأحكام النظام، وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية"، إضافةً إلى تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.

وأشار إلى أن الجمعيات التأسيسية الثانية شملت تعيين أعضاء مجلس الإدارة المشكل من 4 خبراء حج و4 خبراء في تخصصات الموارد البشرية والشؤون القانونية والإستراتيجية والاستثمار.

ونوّه "باستمرار وديمومة واستمرارية هذه الكيانات التي تتشرف بتقديم خدماتها للحجاج القادمين من خارج المملكة، من خلال تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، إلى جانب تحقيق رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق العائد الأفضل لهذه الشركات".

وأكد أن هذا التحول "سيتيح تنويع مجالات الاستثمار وتنويع الشراكات بما يعود نفعه لكافة المساهمين والمساهمات في هذه الشركات، وإعطاءها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، من خلال تعيين كفاءات إدارية وخبرات عملية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف هذا التحول المؤسسي الذي يعد خطوة مهمة ورئيسة في مسيرة التأسيس بما يدل على الوعي لدى المساهمين وتفاعلهم الإيجابي ورغبتهم في المحافظة على هذه الكيانات، وأن تتخذ الشكل النظامي الذي يواكب التغيرات المستقبلية ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والرقي بخدمة ضيوف الرحمن".