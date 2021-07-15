تسجيل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب بسجل التراث العمراني 

قررت "هيئة التراث" في السعودية تسجيل موقعين تراثيين داخل "السجل الوطني للتراث العمراني في السعودية"، هما أول مبنى تأسس ليكون مقراً حكومياً لبلدية مدينة الرياض، وأول مبنى تم استخدامه ليكون مقراً لشركة "مطابع المرقب" في العاصمة السعودية.

وكشفت "هيئة التراث" أنها قد استندت في قرارها القاضي بتسجيل الموقعين التراثيين في السجل الوطني للتراث العمراني إلى الفقرة الرابعة من المادة الـ45 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لسنة 1436هـ.

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وتهدف الهيئة من تسجيل الموقعين في "قائمة مواقع التراث العمراني في السعودية" إلى ترميمهما وتوثيقهما وحمايتهما، بسبب قيمتهما التاريخية في السعودية، وذلك ضمن مشروع "تطوير وسط الرياض".

وكتبت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "هيئة التراث تُسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب، ضمن قائمة السجل الوطني للتراث العمراني، باعتبارهما معلمين معماريين تاريخيين وتراثيين، يمثلان فترة زمنية مميزة من تاريخ الرياض".

تاريخ الموقعين

وتأسس مبنى بلدية الرياض عام 1359هـ./1940م في حي الظهيرة - حوطة خالد، قبل أن تنتقل البلدية إلى مقرٍ ثان جنوب غربي الرياض عام 1374هـ/1954م. وسكن في هذا المبنى عدد من الوجهاء والشعراء، وهو يتكون من دورين واستُخدم في بنائه الطين والخشب. والمبنى يعاني حالياً من بعض الأضرار بفعل الزمن.

أما مبنى شركة مطابع المرقب فقد تأسس في عام 1374هـ. بمبادرة من الأديب حمد الجاسر وبمساهمة أكثر من 200 شخص. ويقع في شارع الإمام عبدالرحمن بن فيصل في حي المرقب وسط مدينة الرياض. وتعد مطابع المرقب الأولى في العاصمة، ويتكون مبناها من دورين واستخدم في بنائه بعض المواد الحديثة.