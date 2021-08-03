شرق السعودية يلتهب كأعلى درجة حرارة في العالم

كشف الخبير في شؤون الطقس الدكتور عبدالله المسند، عن تسجيل شرق السعودية أعلى درجة حرارة في العالم، وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "إن محطة مطار الملك فهد سجلت 50.5 درجة مئوية كأعلى درجة شهدها العالم أمس، تليها الجهراء بالكويت، ثم مدينة الكويت".

وأشار إلى درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة بالسعودية، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس، وجاءت محطة الملك فهد كأعلى درجة حرارة، تليها الأحساء، ثم القيصومة.

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فيما تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق، متوقعاً أمطاراً من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج، ورياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران.

من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران، وأجزاءٍ من منطقة الرياض.