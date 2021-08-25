السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى الحوار لحل الخلافات

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، المغرب والجزائر لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لحل الخلافات بين البلدين.

وعبرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب والجزائر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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كما، أعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، داعية البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

الجزائر تقطع العلاقات

وكانت الجزائر قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتباراً من أمس الثلاثاء، وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين.

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية المغربية، مساء أمس، المبررات الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربة عن أسفها لاتخاذ مثل هذا القرار الذي وصفته بـ"غير المبرر تماما".

وقالت الرباط إن "القرار كان متوقعا على خلفية منطق التصعيد، الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة من الجانب الجزائري".

المغرب يرفض المبررات

وشددت على أن "المملكة المغربية ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".

يذكر أن الجزائر أعلنت في 19 من الشهر الجاري، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفتها بـ "أعمال عدائية".

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لبحث ما وصفتها الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية حينها.

كذلك، يشار إلى أن الحدود بين الجارتين العربيتين مغلقة رسمياً منذ 16 أغسطس 1994.