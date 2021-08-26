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السعودية تدين هجوم كابل.. "عمل إجرامي مناف لمبادئ الدين

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The Saudi national flag flutters at the historical site of al-Tarif in Diriyah district, on the outskirts of Saudi capital Riyadh, on November 20, 2020. Saudi Arabia hosts the G20 summit on November 21 in a first for an Arab nation, with the downsized virtual forum dominated by efforts to tackle a resurgent coronavirus pandemic and crippling economic crisis.
علم المملكة العربية السعودية
أفغانستان وطالبان

السعودية تدين هجوم كابل.. "عمل إجرامي مناف لمبادئ الدين

وزارة الخارجية السعودية: المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان وتعرب عن أملها باستقرار الأوضاع في أسرع وقت ممكن

دبي – العربية.نت

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عبّرت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "ما زالت المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة".

نقل المصابين بتفجير كابل
نقل المصابين بتفجير كابل

وأعربت الوزارة عن "أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت"، مُؤكدة في الوقت ذاته "وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني".

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على "موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

وقدمت الوزارة "العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

نقل المصابين بالتفجير
نقل المصابين بالتفجير
صور مأساوية من تفجيري مطار كابل العرب والعالم أفغانستان صور مأساوية من تفجيري مطار كابل

يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن عددا من الجنود الأميركيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي وقع الخميس قرب مطار كابل، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين أيضاً.

واستهدف انفجاران الخميس محيط مطار كابل حيث احتشد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد التي سقطت في أيدي طالبان.

وقع انفجار قرب أبيي غايت، إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون على بعد 200 متر، بحسب البنتاغون.

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