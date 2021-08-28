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الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

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مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"

دبي – العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن فجر الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط.

كذلك، كان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.

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يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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