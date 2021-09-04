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السعودية تعترض 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه المملكة

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

السعودية تعترض 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه المملكة

دبي – العربية.نت

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 3 مسيرات حوثية مفخخة، اليوم السبت، أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض في الأيام الماضية عدداً من المسيرات الحوثية التي أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، واستهدفت المدنيين حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

محاولات مستمرة

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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